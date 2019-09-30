Дизельну справу Volkswagen розглядає суд у Німеччинні, фото — uanews.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n127485-u-nimechchyni-sud-rozglyadaie-guchnu-dyzelnu-spravu-volkswagen.html

Ракурс

У Німеччині сьогодні, 30 вересня, розпочалися судові слухання у справі за позовом 470 тис. покупців автомобілів проти їх виробника — концерну Volkswagen. Скандал дістав назву «дизельний».

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Колективний позов власників дизельних авто Volkswagen розглядає Вищий земельний суд Брауншвейгу, пише DW з посиланням на AFP.

Предметом позову є шкідливі викиди, показники яких, за твердженнями позивачів, були умисно занижені автовиробником. Представники одного з найбільших автомобільних концернів у світі відкидають усі звинувачення, заявляючи про їх безпідставність.

«Дизельний скандал» спалахнув ще у 2006 році, коли концерн Volkswagen розробляв новий дизельний двигун, що мав би відповідати жорстким стандартам та екологічним вимогам. А насправді інженери концерну вдалися до хитрощів: розробили програмне забезпечення, що розпізнавало два режими роботи двигуна — тестовий і реальний. Інколи різниця показників між «має бути» і «є насправді» була дуже великою — вони перевищували норму в 40 разів.

Коли це було викрито, власники автомобілів зажадали отримати відшкодування від концерну Volkswagen. Експерти прогнозують тривалий судовий процес, але адвокати позивачів навпаки стверджують, що справу можна розглянути швидко. Наразі позивачів підтримав Загальний німецький клуб автомобілістів (ADAC).

В аналогічному «дизельному» скандалі у США Volkswagen сплатив штрафів і компенсацій позивачам на понад 25 млрд дол.

Раніше «Ракурс» писав про нову електричну версію найвідомішого автомобіля концерну Volkswagen — «Жука».