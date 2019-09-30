Мер Києва Віталій Кличко. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n127484-klychko-podav-do-sudu-na-bogdana-ta-goncharuka-stala-vidoma-prychyna.html

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Віталій Кличко, мер Києва, подав позов проти глави Офісу президента Андрія Богдана, прем'єр-міністра Олексія Гончарука й Кабінету міністрів.

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Кличко судитиметься з ними через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської-державної адміністрації. Мер вимагає визнати протиправними дії Кабміну щодо внесення главі держави Володимиру Зеленському подання від 4 вересня про звільнення. Градоначальник просить скасувати відповідну пропозицію чинного прем'єр-міністра. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на позов.

Мер зазначає, що його повноваження, як глави КМДА становлять п’ять років і повинні завершитися не раніше ніж 16 листопада 2020 року. Позивач зазначає, що жодна особа крім мера Києва не може бути призначена головою Київської міської державної адміністрації. У документі зазначається, що «повноваження Кличка Віталія Володимировича, як законно призначеного голови КМДА, також, не можуть бути припинені раніше за 16 листопада 2020 року».

Нагадаємо, що влітку уряд Володимира Гройсмана відмовився розглядати питання відставки Кличка. Офіс президента в липні спрямував до КМУ звернення про звільнення Кличка і пояснив, що це є формальністю, бо за чинним законодавством після обрання нового президента всі голови місцевих адміністрацій мають бути звільненими. Лише 4 вересня уряд погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Згодом, 17 вересня, Кличко на брифінгу заявив, що братиме участь у наступних місцевих виборах й знову змагатиметься за посаду міського голови столиці.