Уряд планує створити електронну систему нотаріату

https://racurs.ua/ua/n127483-elektronnu-systemu-notariatu-ta-provedennya-reiestraciynyh-diy-bez-vtruchannya-ludyny-planuie.html

Ракурс

У Програмі дій уряду, схваленій вчора Кабміном та переданій на розгляд до Верховної Ради,

Loading...

заплановане забезпечення громадян та бізнесу доступними нотаріальними послугами та створення надійної системи державної реєстрації.

Зокрема — створення електронної системи нотаріату. Про це йдеться в тексті програми, опублікованому на сайті парламенту.

Також у планах уряду — запровадження можливості проведення окремих реєстраційних дій без втручання людини. Очікується, що це ліквідує корупційні ризики у відповідних питаннях та забезпечить миттєвий сервіс.

Чесність, яка працює всюди і завжди, викликає довіру, а довіра породжує розвинуту економіку та загальний добробут, — наголошується в Плані дій уряду.

Крім того, уряд планує створити інструменти для швидкого повідомлення про спробу рейдерства та шахрайства.

Також Кабмін має намір здійснити аудит державних реєстрів та забезпечити інтероперабельність (можливість створення систем з довільних неоднорідних, розподілених компонентів на базі уніфікованих інтерфейсів або протоколів) і високий рівень безпеки даних.

Очікується, що ці дії дозволять зробити власність в Україні більш захищеною та значно зменшити кількість випадків рейдерства та шахрайства.

Це приведе до зниження ризиків інвесторів і здешевлення фінансових ресурсів, — переконані в уряді.

Нагадаємо, у Програмі дій уряду також є ініціатива з «розбудови прогресивної системи попереднього ув’язнення».