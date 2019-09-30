Програма дій уряду: Кабмін запланував діджиталізацію пенітенціарної системи, фото — ZiK

https://racurs.ua/ua/n127479-kabmin-zaplanuvav-didjytalizaciu-penitenciarnoyi-systemy.html

Ракурс

Кабінет міністрів України у програмі дій, яку подав до Верховної Ради, запланував створення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, відкриття центрів спостереження та запровадження сучасних технічних засобів нагляду.

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Про це йдеться в програмі дій уряду Олексія Гончарука, яку вчора ухвалив Кабмін, а сьогодні подали в Раду.

Один із розділів програми декларує таку ціль, яку прагне досягнути Кабмін: «Українці рідше стикаються із злочинами завдяки зменшенню кількості рецидивів (повторних злочинів)».

Показниками ефективності досягнення цієї цілі, за версією уряду, є, зокрема, зменшення рівня повторної злочинності до не більш як 10% (відсоток від загальної кількості засуджених осіб, які на момент вчинення злочину мали непогашену або незняту судимість)

Натомість нинішня кримінально-виконавча система орієнтована не на ресоціалізацію злочинця, а фактично допомогає йому «підвищити кваліфікацію» до рівня рецидивіста та часто робить його частиною «кримінальної культури».

Забезпечимо розбудову ІТ-інфраструктури пенітенціарної системи (впровадимо Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, відкриємо центри спостереження та запровадимо сучасні технічні засоби нагляду, — йдеться у тексті програми дій Кабміну.

Все це у своїй сукупності, на думку уряду, значно зменшить шкоду, завдану злочинами. Кабмін Гончарука планує також диференціювати та індивідуалізувати систему кримінальних покарань. Це здійснять за допомогою розширення переліку видів покарань, які непов’язані з позбавленням волі.

Серед планів Кабміну у цій сфері — «розбудова прогресивно ї системи попереднього ув’язнення» та «забезпечення пенітенціарної системи ефективними інструментами для зміни прокримінального мислення». Уряд має намір застосовувати до засуджених та осіб, узятих під варту, програми соціально-психологічної підтримки, корекційні та освітні програми.

Раніше «Ракурс» повідомляв про наміри Гончарука повністю відмовитися від паперового документообігу в Україні вже з 1 жовтня. Про діджиталізацію й податкової політики в країні раніше розповіли в економічному блоці команди президента.