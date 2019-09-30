Программа действий правительства: Кабмин запланировал диджитализацию пенитенциарной системы, фото — ZiK

https://racurs.ua/n127479-kabmin-zaplaniroval-didjitalizaciu-penitenciarnoy-sistemy.html

Ракурс

Кабинет министров Украины в программе действий, которую подал в Верховную Раду, запланировал создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу, открытие центров наблюдения и внедрение современных технических средств надзора.

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Об этом говорится в программе действий правительства Алексея Гончарука, которую вчера принял Кабмин, а сегодня подали в Раду.

Один из разделов программы декларирует такую ​​цель, которую стремится достичь Кабмин: «Украинцы реже сталкиваются с преступлениями благодаря уменьшению количества рецидивов (повторных преступлений)».

Показателями эффективности достижения этой цели, по версии правительства, является, в частности, снижение уровня повторной преступности — не более 10% (процент от общего количества осужденных, которые на момент совершения преступления имели непогашенную или неснятую судимость).

Нынешняя уголовно-исполнительная система, по версии Кабмина, ориентирована не на ресоциализацию преступника, а фактически помогает ему «повысить квалификацию» до уровня рецидивиста и часто делает его частью «криминальной культуры».

Обеспечим развитие ИТ-инфраструктуры пенитенциарной системы (внедрим Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу, откроем центры наблюдения и введем современные технические средства надзора, — говорится в тексте программы действий Кабмина.

Все это в своей совокупности, по мнению правительства, значительно уменьшит вред, причиненный преступлениями. Кабмин Гончарука планирует также дифференцировать и индивидуализировать систему уголовных наказаний. Это осуществят с помощью расширения перечня видов наказаний, не связанных с лишением свободы.

В планах Кабмина в этой сфере — «развитие прогрессивной системы предварительного заключения» и «обеспечение пенитенциарной системы эффективными инструментами для изменения проуголовного мышления». Правительство намерено применять к осужденным и лицам, взятым под стражу, программы социально-психологической поддержки, коррекционные и образовательные программы.

Ранее «Ракурс» сообщал о намерениях Гончарука полностью отказаться от бумажного документооборота в Украине уже с 1 октября. О диджитализации налоговой политики в стране ранее рассказали в экономическом блоке команды президента.