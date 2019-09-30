Судова реформа: в Зеленського і Разумкова вимагають отримати висновок Венеціанської комісії, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n127482-verhovnyy-sud-vymagaie-u-zelenskogo-i-razumkova-otrymaty-vysnovok-venecianskoyi-komisiyi-schodo.html

Ракурс

Верховний суд 30 вересня звернувся до президента України Володимира Зеленського та голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з пропозицією отримати експертний висновок Венеційської комісії щодо законопроекту № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Loading...

Представники Феміди вимагають, аби цей висновок Рада отримала перед голосуванням за проект закону у другому читанні. Крім того, Верховний суд провести консультацій із судовою гілкою влади з цього приводу, оскільки наразі «таких консультацій між гілками влади не відбулося».

У Верховному суді нагадали, що на необхідності проведення консультацій наголошують і міжнародні партнери України. Там послалися на заяви виконувача обов’язків голови Представництва ЄС в Україні Анніки Вайдеманн та Надзвичайного і Повноважного посла Канади в Україні Романа Ващука. Вони закликали «розпочати ретельний консультативний процес щодо законопроекту № 1008 із залученням відповідних правничих експертів, громадянського суспільства й міжнародного співтовариства».

Крім того, Комітет Міністрів Ради Європи 25 вересня заявив, що «запропоновані законодавчі зміни мають узгоджуватись із Конвенцією (про захист прав людини і основоположних свобод) та практикою Європейського суду з прав людини, з принципами незалежності судової влади і з відповідними рекомендаціями Ради Європи». У Раді Європи закликали українську владу «скористатись досвідом Ради Європи в цьому контексті.

Законопроект № 1008 спрямований, зокрема, на внесення змін до системи дисциплінарної практики та кар'єри судді.

Нагадуємо, що прийняття Радою в першому читанні законопроекту № 1008 викликало численні критичні зауваження від Вищої ради правосуддя, Ради суддів України, Пленуму Верховного суду, Національної асоціації адвокатів України, Асоціації правників України, Представництва Європейського Союзу в Україні, Посольства Канади.

Пленум Верховного суду, зокрема, вважає, що законопроект створює загрозу незалежності судової гілки влади, оскільки у ньому міститься теза про початок дисциплінарного провадження стосовно судді на підставі анонімного звернення. Крім того, йдеться про зменшення кількості суддів Верховного суду зі 200 до 100, а також розширення люстрації, яке, на думку, Феміди має вибірковий характер (розширення люстрації пропонується стосовно посадових осіб тільки деяких органів суддівського врядування).