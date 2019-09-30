Судебная реформа: у Зеленского и Разумкова требуют получить заключение Венецианской комиссии, фото — Фокус

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Верховный суд 30 сентября обратился к президенту Украины Владимира Зеленского и председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову с предложением получить экспертное заключение Венецианской комиссии относительно законопроекта № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления».

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Представители Фемиды требуют, чтобы этот вывод Рада получила перед голосованием за проект закона во втором чтении. Кроме того, Верховный суд требует провести консультации с судебной ветвью власти по этому поводу, поскольку пока «таких консультаций между ветвями власти не было».

В Верховном суде напомнили, что о необходимости проведения консультаций заявляли и международные партнеры Украины. Там сослались на заявления исполняющего обязанности главы Представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн и Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Украине Романа Ващука. Они призвали «начать тщательный консультативный процесс относительно законопроекта № 1008 с привлечением соответствующих юридических экспертов, гражданского общества и международного сообщества».

Кроме того, Комитет министров Совета Европы 25 сентября заявил, что «предлагаемые законодательные изменения должны согласовываться с Конвенцией (о защите прав человека и основных свобод) и практикой Европейского суда по правам человека, принципами независимости судебной власти и с соответствующими рекомендациями Совета Европы». В Совете Европы призвали украинскую власть «воспользоваться опытом Совета Европы в этом контексте.

Законопроект № 1008 направлен, в частности, на внесение изменений в систему дисциплинарной практики и карьеры судьи. Принятие Радой в первом чтении законопроекта № 1008 вызвало многочисленные критические замечания от Высшего совета правосудия, Совета судей Украины, Пленума Верховного суда, Национальной ассоциации адвокатов Украины, Ассоциации юристов Украины, Представительства Европейского Союза в Украине, Посольства Канады.

Пленум Верховного суда, в частности, считает, что законопроект создает угрозу независимости судебной ветви власти, поскольку в нем содержится тезис о начале дисциплинарного производства в отношении судьи на основании анонимного обращения. Кроме того, речь идет об уменьшении количества судей Верховного суда с 200 до 100, а также расширении люстрации, которая, по мнению, Фемиды носит избирательный характер (расширение люстрации предлагается в отношении должностных лиц только некоторых органов судейского управления).