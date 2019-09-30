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Ракурс
Попытка прорыва границы завершилась неудачно. Фото: ГПСУ

На Черниговщине водитель пытался прорвать границу с Беларусью (ФОТО)

30 сен 2019, 15:49
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Прорыв границы в Черниговской области пытался осуществить гражданин Украины на внедорожнике.

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Водитель двигался на выезд из Украины в пункте пропуска «Славутич» проигнорировал требования пограничников об остановке. Бойцы ГПСУ вынуждены были применить средство принудительной остановки. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Нарушитель врезался в защитную стойку комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». Автомобиль злоумышленника тоже поврежден. Пострадавшему 30-летнему водителю оказали медицинскую помощь медики «скорой». После этого его в сопровождении полицейских направили в медицинское учреждение для осмотра на состояние опьянения.

Украинца привлекли к административной ответственности по ст. 202 (нарушение пограничного режима) КУпАП, в отношении него составлены и направлены в суд материалы по ст. 204−1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ст. 185−10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КУпАП.

Попытка прорыва границы завершилась неудачно. Фото: ГПСУ

Попытка прорыва границы завершилась неудачно. Фото: ГПСУ

Напомним, 18 августа в Черновицкой области пограничники с применением огнестрельного оружия остановили автомобиль, который пытался прорваться через украино-румынскую границу.

Источник: Ракурс


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