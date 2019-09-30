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Ракурс
Боевые действия на Донбассе начались в 2014 году, фото: «Википедия»

В обществе нет сложившегося мнения о допустимых путях достижения мира на Донбассе — социолог

30 сен 2019, 15:37
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Мир на Донбассе — первоочередная задача с точки зрения большинства граждан Украины, однако у общества нет сложившегося мнения о допустимых путях его достижения и пределах, которые нельзя переходить в этом вопросе.

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Об этом в интервью изданию «Украинская правда» сообщил Доктор философских наук, социолог института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

По его словам, социологический мониторинг показывает, что самая большая группа — 30% опрошенных, считают, что нужно подождать, когда Украина станет более богатой. По мнению представителей этой группы, в таком случае жители оккупированных территорий сами захотят вернуться.

Еще 20% считают, что нужно отвоевывать оккупированный Донбасс.

25% считают, что с Россией нужно договариваться и идти на уступки.

С действующим президентом Украины Владимира Зеленским определенные надежды связывают даже на временно оккупированных территориях, отмечает Головаха.

Там проводят опрос некоторые центры. Но к этим опросам нужно относиться очень осторожно. Там вернулась такая советская система, — подчеркивает социолог.

Напомним, в середине сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в Конституцию не будут вноситься изменения об особом статусе для Донбасса.

Источник: Ракурс


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