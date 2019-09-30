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Бойові дії на Донбасі розпочалися в 2014 році, фото: «Вікіпедія»

У суспільстві немає усталеної думки щодо допустимих шляхів досягнення миру на Донбасі — соціолог

30 вер 2019, 15:37
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Мир на Донбасі — першочергове завдання з точки зору більшості громадян України, проте в суспільства немає усталеної думки щодо допустимих шляхів його досягнення та межі, котру не можна переходити в цьому питанні.

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Про це в інтерв’ю виданню «Українська правда» повідомив Доктор філософських наук, соціолог інституту соціології НАН України Євген Головаха.

За його словами, соціологічний моніторинг показує, що найбільша група — 30% опитаних, вважають, що потрібно почекати, коли Україна стане більш заможна. На думку представників цієї групи, в такому разі жителі окупованих територій самі захочуть повернутися.

Ще 20% вважають, що потрібно відвойовувати окупований Донбас.

25% вважають, що з Росією потрібно домовлятися та йти на поступки.

Щодо чинного президента України Володимира Зеленського, то, за словами Головахи, з ним певні надії пов’язують навіть на тимчасово окупованих територіях.

Там проводять опитування деякі центри. Але до цих опитувань треба ставитись дуже обережно. Там повернулась така собі радянська система, — наголошує соціолог.

Нагадаємо, в середині вересня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до Конституції не вноситимуться зміни про особливий статус для Донбасу.

Джерело: Ракурс


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