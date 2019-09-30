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Спроба прориву кордону завершилася невдало. Фото: ДПСУ

На Чернігівщині водій намагався прорвати кордон із Білоруссю (ФОТО)

30 вер 2019, 15:49
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Прорив кордону в Чернігівській області намагався здійснити громадянин України на позашляховику.

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Водій рухався на виїзд з України й у пункті пропуску «Славутич» проігнорував вимоги прикордонників про зупинку. Бійці ДПСУ змушені були застосувати засіб примусової зупинки. Про це 30 вересня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Порушник врізався у захисну стійку комплексу автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин «Янтар». Автомобіль зловмисника теж пошкоджено. Постраждалому 30-річному водієві надали медичну допомогу медики «швидкої». Після цього його у супроводі поліцейських направили до медичного закладу для огляду на стан сп’яніння.

Українця притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 202 (порушення прикордонного режиму) КУпАП, також відносно нього складено та направлено до суду матеріали за ст. 204−1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ст. 185−10 (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону) КУпАП.

Спроба прориву кордону завершилася невдало. Фото: ДПСУ

Спроба прориву кордону завершилася невдало. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 18 серпня у Чернівецькій області прикордонники з застосуванням вогнепальної зброї зупинили автомобіль, який намагався прорватися через україно-румунський кордон.

Джерело: Ракурс


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