Правительство планирует создать электронную систему нотариата

https://racurs.ua/n127483-elektronnuu-sistemu-notariata-i-provedenie-registracionnyh-deystviy-bez-vmeshatelstva-cheloveka.html

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В Программе действий правительства, одобренной вчера Кабмином и переданной на рассмотрение в Верховную Раду, запланировано обеспечение граждан и бизнеса доступными нотариальными услугами и создание надежной системы государственной регистрации.

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В частности — создание электронной системы нотариата. Об этом говорится в тексте программы, опубликованном на сайте парламента.

Также в планах правительства — введение возможности проведения отдельных регистрационных действий без вмешательства человека. Ожидается, что это ликвидирует коррупционные риски в соответствующих вопросах и обеспечит мгновенный сервис.

Честность, которая работает везде и всегда, вызывает доверие, а доверие порождает развитую экономику и общее благосостояние, — отмечается в Плане действий правительства.

Кроме того, правительство планирует создать инструменты для быстрого сообщения о попытке рейдерства и мошенничества.

Также Кабмин намерен провести аудит государственных реестров и обеспечить интероперабельность (возможность создания систем из произвольных неоднородных, распределенных компонентов на базе унифицированных интерфейсов или протоколов) и высокий уровень безопасности данных.

Ожидается, что эти действия позволят сделать собственность в Украине более защищенной и значительно уменьшить количество случаев рейдерства и мошенничества.

Это приведет к снижению рисков инвесторов и удешевлению финансовых ресурсов, — убеждены в правительстве.

Напомним, в Программе действий правительства также есть инициатива относительно «развития прогрессивной системы предварительного заключения».