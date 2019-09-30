Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: liga.net

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Виталий Кличко, мэр Киева, подал иск против главы Офиса президента Андрея Богдана, премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинета министров.

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Кличко будет судиться с ними из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской-государственной администрации. Мэр требует признать противоправными действия Кабмина о внесении главе государства Владимиру Зеленскому представление от 4 сентября об увольнении. Градоначальник просит отменить соответствующее предложение действующего премьер-министра. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на иск.

Мэр отмечает, что его полномочия, как главы КГГА составляют пять лет и должны завершиться не ранее чем 16 ноября 2020 года. Истец отмечает, что ни одно лицо кроме мэра Киева не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации. В документе отмечается, что «полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также, не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 года».

Напомним, что летом правительство Владимира Гройсмана отказалось рассматривать вопрос отставки Кличко. Офис президента в июле направил обращение к КМУ об увольнении Кличко и объяснил, что это формальность, так как по действующему законодательству, после избрания нового президента все главы местных администраций должны быть уволены. Только 4 сентября правительство согласовало увольнение Виталия Кличко с должности главы КГГА.

Впоследствии, 17 сентября, Кличко на брифинге заявил, что будет участвовать в следующих местных выборах и снова поборется за пост городского головы столицы.