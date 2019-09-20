В кафе Ровенской области 9 человек подхватили сальмонеллез. Фото: artlife

https://racurs.ua/n127048-v-kafe-rovenskoy-oblasti-9-chelovek-podhvatili-salmonellez.html

Ракурс

С отравлением в больницу в Ровенской области попали девять человек. У всех диагностировали сальмонеллез.

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Все пострадавшие посещали магазин-кафетерий «На Паненской» в Дубно. Среди них и продавец кафетерия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Все пострадавшие являются взрослыми. У трех больных обнаружили возбудитель вспышки — сальмонеллу ентеритидис.

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили продукты и сам кафетерий. Оказалось, что в заведении не соблюдают требования по хранению готовых блюд и сырья, нарушают технологию приготовления блюд, не соблюдают режим дезинфекции, а работники не прошли медосмотр.

Представители Госпродпотребслужбы выдали владельцу магазина-кафетерия предписание по устранению обнаруженных недостатков. Также специалисты составили протокол о правонарушении в сфере безопасности пищевых продуктов.

Кафетерию временно запретили производить пищевые продукты и отстранили работников до проведения медицинского осмотра.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Одесской области отравились полсотни учеников. Все они питались в школьной столовой. Госпитализация пока потребовалась пяти школьникам.