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Ракурс
В кафе Ровенской области 9 человек подхватили сальмонеллез. Фото: artlife

В кафе Ровенской области 9 человек подхватили сальмонеллез

20 сен 2019, 10:08
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С отравлением в больницу в Ровенской области попали девять человек. У всех диагностировали сальмонеллез.

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Все пострадавшие посещали магазин-кафетерий «На Паненской» в Дубно. Среди них и продавец кафетерия. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Ровенской области.

Все пострадавшие являются взрослыми. У трех больных обнаружили возбудитель вспышки — сальмонеллу ентеритидис.

Специалисты Госпродпотребслужбы проверили продукты и сам кафетерий. Оказалось, что в заведении не соблюдают требования по хранению готовых блюд и сырья, нарушают технологию приготовления блюд, не соблюдают режим дезинфекции, а работники не прошли медосмотр.

Представители Госпродпотребслужбы выдали владельцу магазина-кафетерия предписание по устранению обнаруженных недостатков. Также специалисты составили протокол о правонарушении в сфере безопасности пищевых продуктов.

Кафетерию временно запретили производить пищевые продукты и отстранили работников до проведения медицинского осмотра.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Одесской области отравились полсотни учеников. Все они питались в школьной столовой. Госпитализация пока потребовалась пяти школьникам.

Источник: Ракурс


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