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У кафе Рівненській області 9 осіб підхопили сальмонельоз. Фото: artlife
У кафе Рівненській області 9 осіб підхопили сальмонельозhttps://racurs.ua/ua/n127048-u-kafe-rivnenskiy-oblasti-9-osib-pidhopyly-salmoneloz.htmlРакурс
З отруєнням до лікарні в Рівненській області потрапили дев’ятеро осіб. У всіх діагностували сальмонельоз.
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Всі постраждалі відвідували магазин-кафетерій «На Паненській» в Дубно. Серед них і продавець кафетерію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.
Всі потерпілі є дорослими. У трьох хворих виявили збудник спалаху — сальмонелу ентерітідіс.
Фахівці Держпродспоживслужби перевірили продукти і сам кафетерій. Виявилося, що в закладі не дотримуються вимог щодо зберігання готових страв і сировини, порушують технологію приготування страв, не дотримуються режиму дезінфекції, а працівники не пройшли медогляд.
Представники Держпродспоживслужби видали власнику магазину-кафетерію припис щодо усунення виявлених недоліків. Також фахівці склали протокол про правопорушення в сфері безпеки харчових продуктів.
Кафетерію тимчасово заборонили виготовляти харчові продукти і відсторонили працівників до проведення медичного огляду.
Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Одеській області отруїлися півсотні учнів. Всі вони харчувалися в шкільній їдальні. Госпіталізація поки потрібна п’ятьом школярам.
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