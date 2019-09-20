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Ракурс
У кафе Рівненській області 9 осіб підхопили сальмонельоз. Фото: artlife

У кафе Рівненській області 9 осіб підхопили сальмонельоз

20 вер 2019, 10:08
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З отруєнням до лікарні в Рівненській області потрапили дев’ятеро осіб. У всіх діагностували сальмонельоз.

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Всі постраждалі відвідували магазин-кафетерій «На Паненській» в Дубно. Серед них і продавець кафетерію. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області.

Всі потерпілі є дорослими. У трьох хворих виявили збудник спалаху — сальмонелу ентерітідіс.

Фахівці Держпродспоживслужби перевірили продукти і сам кафетерій. Виявилося, що в закладі не дотримуються вимог щодо зберігання готових страв і сировини, порушують технологію приготування страв, не дотримуються режиму дезінфекції, а працівники не пройшли медогляд.

Представники Держпродспоживслужби видали власнику магазину-кафетерію припис щодо усунення виявлених недоліків. Також фахівці склали протокол про правопорушення в сфері безпеки харчових продуктів.

Кафетерію тимчасово заборонили виготовляти харчові продукти і відсторонили працівників до проведення медичного огляду.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Одеській області отруїлися півсотні учнів. Всі вони харчувалися в шкільній їдальні. Госпіталізація поки потрібна п’ятьом школярам.

Джерело: Ракурс


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