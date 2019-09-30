Шматом сала вдавився росіянин. Фото: flickr.com

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Салом подавився та помер 56-річний мешканець Москви. Інцидент трапився ввечері 29 вересня.

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У квартирі бідолахи проживала родина з трьох осіб — загиблий та його син із дівчиною. Вчора ввечері близько 19.00 він вечеряв у своїй кімнаті. Чоловік нарізав сала й інших закусок, увімкнув телевізор. До слова, у кімнаті було доволі темно, оскільки не працювала лампа. Про це 30 вересня повідомляє «Московський комсомолець».

Родичі того вечора перебували в іншій кімнаті й почули хрипи з кімнати господаря квартири. Виявилося, що чоловік ковтнув занадто великий шматок сала і не розжував. Внаслідок цього їжа застрягла глибоко в горлі й дихальні шляхи були повністю перекриті.

До приїзду лікарів витягти шмат харчу намагалися його рідні, їх консультували диспетчери «швидкої». Медики, які прибули на місце події, відразу витягли об'ємний шматок. Однак на той момент чоловік уже був мертвий — він помер від удушення.

Нагадаємо, в Рівненській області у дев’ятьох осіб діагностували сальмонельоз, всі вони відвідували магазин-кафетерій «На Паненській» в Дубно.