Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n127489-pogoda-v-ukrayini-na-1-jovtnya-synoptyky-prognozuut-korotkochasni-opady-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 1 жовтня очікується дощова в майже по всій території. Короткочасні опади у більшості регіонів пройдуть вночі.

Loading...

Вдень дощитиме в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Вночі температура повітря очікується від 8° тепла у західних областях до 16° в південних регіонах. Вдень повітря прогріється до 14−22° тепла за Цельсієм. Вітер переважно очікується західний та північно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 жовтня дощова погода очікується лише вночі, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі 11−13° тепла, а вдень 14−16° тепла.

У Львові у вівторок дощі прогнозують лише вночі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° тепла, вдень 16−18° вище нуля.

В Одесі найближчої доби істотні опади очікується лише вночі, вдень — хмарність з проясненням. Вночі температура повітря 13−15° тепла, а вдень 20−20° тепла за Цельсієм.

У Дніпрі завтра синоптики спрогнозували опади, які йтимуть вночі та вдень. Вночі температура повітря 11−13° тепла, а вдень 17−19° вище нуля.

У Харкові у вівторок дощі обіцяють протягом доби. Вночі температура повітря 11−13° тепла, вдень 16−18° вище нуля.

У Карпатах 1 жовтня дощитиме лише вночі. Температура повітря вночі 9−12° тепла, вдень 16−19° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 жовтня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення прогнозують впродовж дня.

Нагадаємо, 30 вересня Гідрометцентр України прогнозував короткочасні опади в низці областей. У південних регіонах істотних опадів не очікувалося.