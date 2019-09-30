Екс-генпрокурор Юрій Луценко. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n127490-lucenko-zayavyv-pro-gotovnist-svidchyty-v-kongresi-po-spravi-pro-impichment-trampa.html

Ракурс

Юрій Луценко, колишній очільник Генеральної прокуратури України, готовий дати свідчення в Конгресі США у справі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

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Екс-прокурор заявив, що не боїться тиску і всі його дії не суперечили українському законодавству. Про це Луценко повідомив в інтерв’ю виданню ВВС.

Я абсолютно відкритий і знаю, що всі мої дії були законними, всі мої заяви були законними, я нічого не боюся. Я боюся за свою країну, тому що, здається, Україна зараз стала жертвою всередині великого американського шторму. Я хочу захистити свою країну, — заявив Луценко.

Колишній генеральний прокурор запевнив що з Трампом ніколи не розмовляв, але неодноразово зустрічався з його особистим адвокатом Руді Джуліані. Луценко стверджував, що обговорював із юристом питання розслідування проти сина Байдена. Зазначається, що це було «звичайне спілкування», представник Трампа не тиснув на Луценка.

Нагадаємо, в Сполучених Штатах виник скандал довкола розмови Трампа із Зеленським. Зазначається, що американський президент під час розмови із главою України буцімто тиснув на нього і вимагав розпочати розслідування проти компанії Burisma. До Ради директорів цієї газодобувної компанії входив син колишнього віце-президента й демократа Джо Байдена, який вважається головним конкурентом Трампа на президентських виборах 2020 року. Йшлося й про те, що Трамп нібито наказав заморозити 400 млн дол. військової допомоги для України за тиждень до розмови із Зеленським.

Після цього колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що глава США використовує Україну, щоб зірвати президентські вибори. В Конгресі заговорили про імпічмент. Американські ЗМІ повідомили, що імпічмент Трампа готова підтримати більшість голосів Палати представників.