Репресії в окупованому Криму. Фото: Антон Наумлюк

https://racurs.ua/ua/n127493-v-okupovanomu-krymu-pogirshylasya-sytuaciya-z-pravamy-ludyny-unesko.html

Ракурс

Ситуація з правами людини в окупованому Криму значно погіршилася за останній рік.

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На мешканців окупованого півострова сильно впливає різке обмеження свободи зібрань, вираження поглядів, доступу до інформації та свободи віросповідання. Про це йдеться в доповіді ЮНЕСКО, фахівці якої аналізували інформацію від правозахисників за період з листопада 2018 року до липня 2019 року, йдеться на веб-сторінці організації.

У звіті зазначається, що кримські татари зазнають утисків. Нагадується, що з 2016 року так званий Верховний суд Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборонив його діяльність на території Росії.

Встановлено, що станом на червень 2019 року 11 кримських татар загинули під вартою чи були вбиті, 16 осіб зникли. Крім того, понад 50 представників кримськотатарського народу є політичними в’язнями. Окупанти захопили єдиний кримськотатарський телеканал ATR і позбавили населення півострова джерела об'єктивної інформації та культурного обміну.

В організації зазначають, що окупанти можуть завдати шкоди об'єкту «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і Ханському палацу в Бахчисараї.

Нагадаємо, 27 вересня в окупованому Криму представники країни-агресора влаштували чергові обшуки. У Судаку силовики вдерлися до будинку ветерана кримськотатарського руху та глави регіонального Меджлісу кримських татар Ільвера Аметова.