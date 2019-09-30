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Ракурс
Петро Порошенко пообіцяв гроші за інформацію про замах на Гонтареву. Фото: Прямий

Порошенко пообіцяв 3 млн грн за інформацію про замах на Гонтареву

30 вер 2019, 20:38
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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» у Верховній Раді, призначив винагороду у 3 млн грн за інформацію про замовників та виконавців замаху на колишнього голову Національного банку Валерію Гонтареву.

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Гроші отримають особи, які нададуть не лише достовірну інформацію про замовника та виконавців про замахи на життя та майно Гонтаревої, але й яка дозволить притягнути винних до відповідальності. Про це нардеп написав на власній сторінці у Facebook.

ДТП, підпал машини й будинку — це помста за її мужні і сильні реформаторські кроки на посаді голови НБУ. Повадки її ворогів інакше, як бандитськими, і не назвеш. …Щоби не дати не дуже активному слідству жодного шансу на бездіяльність, прийняв рішення призначити винагороду до 3 млн грн, — йдеться у повідомленні.

Порошенко наголосив, що дуже важливо знайти та покарати винних.

Нагадаємо, 17 вересня згорів будинок колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Правоохоронці вважають, що причиною пожежі стала кинута через паркан на подвір’я пляшка із запальною сумішшю. Існують ще дві версії — коротке замикання та пуск ракети.

Раніше невідомі спалили автомобіль невістки Гонтаревої, а сама колишня голова Нацбанку потрапила в аварію у Лондоні. Замовником нападів на неї і на її родичів екс-глава НБУ вважає олігарха Ігоря Коломойського. Після такої заявив Коломойський повідомив, що готує позов до суду проти Гонтаревої.

Джерело: Ракурс


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