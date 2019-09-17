Під Києвом згорів будинок Гонтаревої. Фото: znaj.ua

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Пожежа в будинку екс-керівника Національного банку України Валерії Гонтаревої розслідується поліцейськими.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського району, криміналістична лабораторія, слідчі та кримінальна поліція обласного управління поліції та підрозділ кримінального аналізу. Поліція з’ясовує усі обставини займання та вживаються заходи з пошуку й встановлення особи, яка вчинила знищення майна. Про це 17 вересня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції у Київській області.

Виявилося, що до вересня маєток Гонтаревої охороняли шестеро охоронців. На момент пожежі на місці перебував лише один охоронець. Він почув сторонній шум уночі, а коли вийшов на вулицю, то помітив, як палає дах.

Правоохоронці вивчили записи з камер відеоспостереження та зазначили, що на запис потрапив невідомий, який близько 3.00 перелазив через паркан домоволодіння. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

На резонансну подію вже відреагував і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. На власній сторінці у Twitter він наголосив, що цей підпал — це «прояв кримінального тиску».

Нічний підпал будинку Валерії Гонтаревої — недопустимий прояв кримінального тиску. Той, хто замовив і виконав це в момент прибуття місії МВФ в Україну, не просто палій, він — ворог, який шкодить своїй державі, — написав глава МВС.

Нагадаємо, що вночі 17 вересня невідомі кинули через паркан пляшку із запальною сумішшю на подвір’я колишнього керівника НБУ Валерії Гонтаревої. Оселя екс-банкіра згоріла повністю.

Раніше невідомі спалили автомобіль невістки Гонтаревої, а сама колишня голова Нацбанку потрапила в аварію у Лондоні. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у Києві. Слідчі дії проводилися у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління НБУ у 2016 році.