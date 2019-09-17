Под Киевом сгорел дом Гонтаревой. Фото: znaj.ua

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Ракурс

Пожар в доме экс-руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой расследуется полицейскими.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции и подразделение уголовного анализа. Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оказалось, что до сентября имение Гонтаревой охраняли шесть охранников. На момент пожара на месте находился лишь один охранник. Он услышал посторонний шум ночью, а когда вышел на улицу, то увидел, как горит крыша.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили, что на запись попал неизвестный, который около 3.00 перелезал через забор домовладения. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

На резонансное событие уже отреагировал и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. На собственной странице в Twitter он отметил, что этот поджог — это «проявление уголовного давления».

Ночной поджог дома Валерии Гонтаревой — недопустимое проявление криминального давления. Тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, не просто поджигатель, он — враг, который вредит своему государству, — написал глава МВД.

Напомним, что ночью 17 сентября неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью во двор бывшего руководителя НБУ Валерии Гонтаревой. Обитель экс-банкира сгорел полностью.

Ранее неизвестные сожгли автомобиль невестки Гонтаревой, а сама бывшая глава Нацбанка попала в аварию в Лондоне. 12 сентября правоохранители провели обыски по месту прописки Гонтаревой в Киеве. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления НБУ в 2016 году.