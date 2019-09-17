Всеобщий «одобрямс»: социологи обнародовали рейтинги власти и партий, фото — ТСН

https://racurs.ua/n126877-vseobschiy-odobryams-sociologi-obnarodovali-reytingi-vlasti-i-partiy-infografika.html

Ракурс

Центр Разумкова обнародовал результаты социологического исследования «Оценка гражданами ситуации в стране и деятельности власти». Они свидетельствуют о небывалой поддержке гражданами первых шагов новой команды.

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Деятельность президента Владимира Зеленского оценивают положительно 70% респондентов (отрицательно — 9%). Новый состав Кабинета министров, по мнению 45% опрошенных, работает также эффективно (отрицательный ответ — 8%). Деятельность новой Верховной Рады одобрили 44% (отрицательно — 10%), а фракции партии «Слуга народа» соответственно 50% и 11%.

Деятельность других фракций и депутатских групп в парламенте оценивается отрицательно. Например, деятельность «Европейской солидарности» оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно — 59%.

Относительно фракций «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщины» и «Голоса» мнения опрошенных также примерно одинаковы. Партию Виктора Медведчука поддерживают 17%, Юлии Тимошенко — 23%, Святослава Вакарчука — 23%.

Большинство опрошенных (52%) считают, что формирование монобольшинства в Раде будет иметь больше положительных последствий для страны. Только 11% иного мнения.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий.

Ранее «Ракурс» сообщал о результатах опроса группы «Рейтинг». Они подтвердили, что 55% украинцев считают, что Украина идет правильным путем, 18% — неправильным и 26% — не определились.