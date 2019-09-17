Загальний «одобрямс»: соціологи оприлюднили рейтинги влади та партій, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n126877-zagalnyy-odobryams-sociology-opryludnyly-reytyngy-vlady-ta-partiy-infografika.html

Ракурс

Центр Разумкова оприлюднив результати соціологічного дослідження «Оцінка громадянами ситуації в країні та діяльності влади». Вони свідчать про небувалу підтримку громадянами перших кроків нової владної команди.

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Діяльність президента Володимира Зеленського оцінюють позитивно 70% респондентів (негативно — 9%). Новий склад Кабінету міністрів, на думку 45% опитани, працює також ефективно (негативна відповідь — 8%). Діяльність новообраної Верховної Ради схвалили 44% (негативно — 10%), а фракції партії «Слуга народу» відповідно 50% і 11%.

Діяльність інших фракцій та депутатських груп у парламенті оцінюється негативно. Наприклад, діяльність «Європейської солідарності» оцінюють позитивно лише 14% респондентів, негативно — 59%.

Щодо фракцій «Опозиційна платформа — За життя», «Батьківщини» і «Голосу» думки опитаних також приблизно однакові. Партію Віктора Медведчука підтримують 17%, Юлії Тимошенко — 23%, Святослава Вакарчука — 23%.

Більшість опитаних (52%) вважають, що формування монобільшості у Раді матиме більше позитивних наслідків для країни. Тільки 11% іншої думки.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 вересня. Опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що опитування групи «Рейтинг» засвідчило, що 55% українців вважають, що Україна йде правильним шляхом, 18% — неправильним та 26% — не визначились.