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В Полтавской области прокурор вымогала 5 тыс. долл., ее задержали. Фото: 24 канал

В Полтавской области прокурор вымогала 5 тыс. долл., ее задержали

27 сен 2019, 11:31
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Прокурора Лубенской прокуратуры Полтавской области задержали за вымогательство взятки. Начальница одного из отделов местной прокуратуры требовала и получила взятку от местного жителя.

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Прокурор требовала от обвиняемого 5 тыс. долл., за что обещала изменить обвинение на менее тяжкое. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Задержание прошло после передачи прокурору неправомерной выгоды, отмечают в ведомстве.

Прокурору готовятся сообщить о подозрении. Также ГБР готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Ее действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды). Если вина прокурора будет доказана, ей грозит срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Киеве полицейских задержали на вымогательстве взятки у гражданки, которую они задержали.

Источник: Ракурс


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