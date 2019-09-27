Винника внесли в базу "Миротворца", у певца начали оправдываться. Фото: Обоз

https://racurs.ua/n127368-vinnika-vnesli-v-bazu-mirotvorca-u-pevca-nachali-opravdyvatsya.html

Ракурс

Олег Винник, известный украинский певец, попал в базу «Миротворца». Сюда его внесли после того, как он снялся в одном ролике со звездами российской эстрады, которые поддерживают агрессивную политику Кремля по отношении Украины.

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На сайте «Миротворца» говорится, что Винник стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции, «которая направлена на перекладывание ответственности развязанной Россией войны на Украину».

Тем временем в пресс-службе певца заявили, что артист принимал участие в проекте в поддержку Международного дня мира. Он якобы снимал себя сам и не присутствовал при создании клипа.

У певца подчеркнули, что Винник «неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире».

Напомним, большинство из участников видеоролика публично поддерживают агрессивную политику Кремля. Винник был единственным представителем Украины в данном ролике.