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Винника внесли в базу "Миротворца", у певца начали оправдываться. Фото: Обоз

Винника внесли в базу «Миротворца», у певца начали оправдываться

27 сен 2019, 10:57
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Олег Винник, известный украинский певец, попал в базу «Миротворца». Сюда его внесли после того, как он снялся в одном ролике со звездами российской эстрады, которые поддерживают агрессивную политику Кремля по отношении Украины.

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На сайте «Миротворца» говорится, что Винник стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции, «которая направлена на перекладывание ответственности развязанной Россией войны на Украину».

Винника внесли в базу "Миротворца"

Тем временем в пресс-службе певца заявили, что артист принимал участие в проекте в поддержку Международного дня мира. Он якобы снимал себя сам и не присутствовал при создании клипа.

У певца подчеркнули, что Винник «неоднократно выражал свою твердую гражданскую позицию и выступал в поддержку мира в нашей стране и во всем мире».

Напомним, большинство из участников видеоролика публично поддерживают агрессивную политику Кремля. Винник был единственным представителем Украины в данном ролике.

Источник: Ракурс


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