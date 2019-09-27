Винника внесли в базу "Миротворця", у співака почали виправдовуватися. Фото: Обоз

https://racurs.ua/ua/n127368-vynnyka-vnesly-v-bazu-myrotvorcya-u-spivaka-pochaly-vypravdovuvatysya.html

Ракурс

Олег Винник, відомий український співак, потрапив в базу «Миротворця». Сюди його внесли після того, як він знявся в одному ролику з зірками російської естради, які підтримують агресивну політику Кремля щодо України.

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На сайті «Миротворця» йдеться, що Винник став учасником російської пропагандистської антиукраїнської акції, «яка спрямована на перекладання відповідальності розв’язаної Росією війни на Україну».

Тим часом у прес-службі співака заявили, що артист брав участь у проекті в підтримку Міжнародного дня миру. Він нібито знімав себе сам і не був присутній при створенні кліпу.

У співака підкреслили, що Винник «неодноразово висловлював свою тверду громадянську позицію і виступав на підтримку миру в нашій країні і в усьому світі».

Нагадаємо, більшість з учасників відеоролика публічно підтримують агресивну політику Кремля. Винник був єдиним представником України в даному ролику.