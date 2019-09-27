У Полтавській області прокурор вимагала 5 тис. дол., її затримали. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127369-u-poltavskiy-oblasti-prokuror-vymagala-5-tys-dol-yiyi-zatrymaly.html

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Прокурора Лубенської прокуратури Полтавської області затримали за вимагання хабара. Начальниця одного з відділів місцевої прокуратури вимагала і отримала хабар від місцевого жителя.

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Прокурор вимагала від обвинуваченого 5 тис. дол., за що обіцяла змінити звинувачення на менш тяжке. Про це сьогодні повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

Затримання пройшло після передачі прокурору неправомірної вигоди, зазначають у відомстві.

Прокурору готуються повідомити про підозру. Також ДБР готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Її дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди). Якщо вина прокурора буде доведена, їй загрожує термін від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві поліцейських затримали на вимаганні хабара у громадянки, яку вони затримали.