Задержание на взятке. Фото: СБУ

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Ракурс

В Одесской области руководители структурных подразделений Нацполиции и Пограничной службы погорели на взятках.

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Офицеры систематически требовали «дань» со своих подчиненных. Так, начальник одного из районных отделений Главного управления Нацполиции Одесской области заставлял 12 своих подчиненных систематически платить «дань». Капитан требовал 1 тыс. грн со смены. Об этом 1 октября сообщил пресс-центр СБУ.

Кроме того, каждый полицейский, который получал взятки за проезд грузовиков без документов, мелкие нарушения в сфере торговли и изобличения лиц в состоянии алкогольного опьянения, должен быть отдавать начальнику 100 долл. Коррупционера задержали во время получения денег от изменения в помещениях дежурной части районного отделения полиции.

Руководитель структурного подразделения одного из пограничных отрядов Одесского региона также погорел на вымогательстве. Чиновник за определенное вознаграждение закрывал глаза на факты недостачи и излишков материальных ценностей. Пограничника задержали после получения денег от подчиненного вблизи кафе в Белгород-Днестровском.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия. Следователи начали по обоим фактам уголовные производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, чиновник управления образования Подольской райгосадминистрации города Киева требовал взятку в размере 117 тыс. грн от предпринимателя. Чиновника задержали 1 октября.