Экспедиция в Антарктиду: начался отбор полярников, которые проведут год на станции «Академик Вернадский» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n127527-ekspediciya-v-antarktidu-nachalsya-otbor-polyarnikov-kotorye-provedut-god-na-stancii-akademik.htmlРакурс
Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины объявил о начале конкурса по отбору полярников для уже 25-й Украинской антарктической экспедиции.
Ее участники в течение периода конец марта — начало апреля 2020 года — апрель 2021 года проведут год на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», расположенной на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Документы от желающих принять участие в экспедиции принимаются до 1 ноября. В состав экспедиции войдут 6−7 ученых, три человека инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик и системный администратор связи), а также врач и повар.
Гендерных ограничений для кандидатов нет, однако в связи со сложными условиями работы есть возрастные — от 25 до 45 лет.
Среди других требований:
- опыт работы по специальности не менее пяти лет;
- владение английским или испанским языками;
- отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в экстремальных условиях Антарктики;
- способность работать в условиях депривации (отсутствия возможности удовлетворять некоторые основные психические потребности в достаточной мере в течение длительного времени);
- неконфликтность;
- коммуникабельность;
- отсутствие вредных привычек.
Конкурс пройдет в три этапа:
- прием документов;
- собеседование;
- утверждение кандидатур участников экспедиции и их дублеров.
Напомним, недавно станция «Академик Вернадский» стала доступна для виртуальных прогулок пользователей интернета.