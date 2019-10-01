Следующая экспедиция отправится в Антарктиду весной 2020 года, фото: Елена Зварич

https://racurs.ua/n127527-ekspediciya-v-antarktidu-nachalsya-otbor-polyarnikov-kotorye-provedut-god-na-stancii-akademik.html

Ракурс

Национальный антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины объявил о начале конкурса по отбору полярников для уже 25-й Украинской антарктической экспедиции.

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Ее участники в течение периода конец марта — начало апреля 2020 года — апрель 2021 года проведут год на украинской антарктической станции «Академик Вернадский», расположенной на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Документы от желающих принять участие в экспедиции принимаются до 1 ноября. В состав экспедиции войдут 6−7 ученых, три человека инженерно-технического персонала (дизелист-электрик, системный механик и системный администратор связи), а также врач и повар.

Гендерных ограничений для кандидатов нет, однако в связи со сложными условиями работы есть возрастные — от 25 до 45 лет.

Среди других требований:

опыт работы по специальности не менее пяти лет;

владение английским или испанским языками;

отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в экстремальных условиях Антарктики;

способность работать в условиях депривации (отсутствия возможности удовлетворять некоторые основные психические потребности в достаточной мере в течение длительного времени);

неконфликтность;

коммуникабельность;

отсутствие вредных привычек.

Конкурс пройдет в три этапа:

прием документов; собеседование; утверждение кандидатур участников экспедиции и их дублеров.

Напомним, недавно станция «Академик Вернадский» стала доступна для виртуальных прогулок пользователей интернета.