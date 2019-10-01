Новости Украины

Разумков покидает пост главы партии "Слуга народа": подробности решения. Фото: Рубрика

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Ракурс

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, принял решение покинуть должность главы политической силы «Слуга народа». По его словам, председатель парламента не может быть одновременно еще и главой партии.

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Во время общения с журналистами 1 октября он заявил, что такое решение он принял давно. Он также отметил, что в руководстве партии в скором времени произойдут изменения, сообщает «РБК-Украина».

Я думаю, что будет меняться и устав партии, и возможно, я буду занимать другую должность в партийной структуре, — сказал Разумков.

Такое решение он принял из-за того, что у него не хватает времени для эффективного развертывания партийной структуры.

А поскольку в следующем году будут местные выборы, это очень большой вызов. Я думаю, что на должность главы партии будет избран человек, который эффективно будет заниматься именно этим вопросом, — добавил спикер парламента.

Также Разумков добавил, что имя нового главы политической силы будет известно в конце октября или ноября. Нового лидера «Слуги народа» будут избирать во время партийного съезда.

Напомним, что депутаты из фракции «Слуга народа», которых поймали на кнопкодавстве, заплатят штраф в 40 тыс. грн.