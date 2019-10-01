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Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство

Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство

1 окт 2019, 14:33
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Популярный шведский бренд Electrolux представил линейку встраиваемой кухонной техники Intuit. В новой серии инженеры полностью изменили принципы работы, заменив устаревшие неудобные кнопки на уже привычные слайдеры и сенсор. Кроме того, новый режим «умного» управления делает выполнение различных кухонных процессов фактически полностью автономным.

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В статье речь идет об инновационных посудомоечных машинах Intuit. Консультируют представители компании Electrolux Ukraine.

Управление и информативность

В новых посудомойках Intuit Electrolux реализована функция QuickSelect, которая позволяет:

  • быстро настроить работу машины с помощью сенсорного экрана;
  • перемещаться по меню техники с помощью привычных свайпов в стороны, как на смартфоне;
  • задать время и необходимые параметры мойки без поиска нужного пункта в меню.

Само меню посудомойки проработано таким образом, чтобы пользователь тратил минимум времени на поиск нужной ему информации. С этой же целью производитель оснастил машину индикатором Beam on Floor. Вместо звуковых сигналов техника проецирует на пол красную или зеленую точки: красная — цикл еще выполняется, зеленая — процесс завершен, посуду можно доставать. Такая индикация — очень удобное и практичное решение.

Удобная загрузка посуды с механизмом ComfortLift

Посудомоечные машины ComfortLift от «Электролюкс» могут похвастаться новой технической разработкой. В машине реализована первая в мире корзина с инновационной системой подъема нижнего яруса до уровня пояса для комфортной загрузки и разгрузки машины. С ней вам не придется тратить время на разборку секций корзины и установку их вместе с посудой обратно в устройство. Кроме того, все делается в удобном для работы положении.

Итак, механизм ComfortLift позволяет:

  • мягко приподнять нижнюю корзину на высоту талии;
  • удобно зафиксировать ее во время загрузки;
  • одним движением перестроить нагруженную посудой корзину в рабочее положение.

Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство

Дополнительный функционал и безопасность

Кроме перечисленных выше возможностей, у посудомоек линейки Intuit есть ряд дополнительных функций. Посудомоечная машина ComfortLift EEC967300L, например, может похвастаться таким функционалом:

  • защита от протечек;
  • система SENSORCONTROL, которая определяет объем загрузки и контролирует расход воды и моющих средств;
  • датчик чистоты воды для настройки ее потребления;
  • индикатор наличия соли и ополаскивателя.

Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство

Интеллектуальная посудомойка Electrolux Intuit позволяет забыть о грязной посуде и не контролировать весь процесс работы устройства. С такой техникой вы сможете почувствовать настоящую свободу от домашних забот.


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