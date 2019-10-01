Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство

https://racurs.ua/n127526-electrolux-vypustil-posudomoyku-povyshennoy-komfortnosti-v-chem-zakluchaetsya-udobstvo.html

Ракурс

Популярный шведский бренд Electrolux представил линейку встраиваемой кухонной техники Intuit. В новой серии инженеры полностью изменили принципы работы, заменив устаревшие неудобные кнопки на уже привычные слайдеры и сенсор. Кроме того, новый режим «умного» управления делает выполнение различных кухонных процессов фактически полностью автономным.

Loading...

В статье речь идет об инновационных посудомоечных машинах Intuit. Консультируют представители компании Electrolux Ukraine.

Управление и информативность

В новых посудомойках Intuit Electrolux реализована функция QuickSelect, которая позволяет:

быстро настроить работу машины с помощью сенсорного экрана;

перемещаться по меню техники с помощью привычных свайпов в стороны, как на смартфоне;

задать время и необходимые параметры мойки без поиска нужного пункта в меню.

Само меню посудомойки проработано таким образом, чтобы пользователь тратил минимум времени на поиск нужной ему информации. С этой же целью производитель оснастил машину индикатором Beam on Floor. Вместо звуковых сигналов техника проецирует на пол красную или зеленую точки: красная — цикл еще выполняется, зеленая — процесс завершен, посуду можно доставать. Такая индикация — очень удобное и практичное решение.

Удобная загрузка посуды с механизмом ComfortLift

Посудомоечные машины ComfortLift от «Электролюкс» могут похвастаться новой технической разработкой. В машине реализована первая в мире корзина с инновационной системой подъема нижнего яруса до уровня пояса для комфортной загрузки и разгрузки машины. С ней вам не придется тратить время на разборку секций корзины и установку их вместе с посудой обратно в устройство. Кроме того, все делается в удобном для работы положении.

Итак, механизм ComfortLift позволяет:

мягко приподнять нижнюю корзину на высоту талии;

удобно зафиксировать ее во время загрузки;

одним движением перестроить нагруженную посудой корзину в рабочее положение.

Дополнительный функционал и безопасность

Кроме перечисленных выше возможностей, у посудомоек линейки Intuit есть ряд дополнительных функций. Посудомоечная машина ComfortLift EEC967300L, например, может похвастаться таким функционалом:

защита от протечек;

система SENSORCONTROL, которая определяет объем загрузки и контролирует расход воды и моющих средств;

датчик чистоты воды для настройки ее потребления;

индикатор наличия соли и ополаскивателя.

Интеллектуальная посудомойка Electrolux Intuit позволяет забыть о грязной посуде и не контролировать весь процесс работы устройства. С такой техникой вы сможете почувствовать настоящую свободу от домашних забот.