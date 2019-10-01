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Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобство
Electrolux выпустил посудомойку повышенной комфортности: в чем заключается удобствоhttps://racurs.ua/n127526-electrolux-vypustil-posudomoyku-povyshennoy-komfortnosti-v-chem-zakluchaetsya-udobstvo.htmlРакурс
Популярный шведский бренд Electrolux представил линейку встраиваемой кухонной техники Intuit. В новой серии инженеры полностью изменили принципы работы, заменив устаревшие неудобные кнопки на уже привычные слайдеры и сенсор. Кроме того, новый режим «умного» управления делает выполнение различных кухонных процессов фактически полностью автономным.
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В статье речь идет об инновационных посудомоечных машинах Intuit. Консультируют представители компании Electrolux Ukraine.
Управление и информативность
В новых посудомойках Intuit Electrolux реализована функция QuickSelect, которая позволяет:
- быстро настроить работу машины с помощью сенсорного экрана;
- перемещаться по меню техники с помощью привычных свайпов в стороны, как на смартфоне;
- задать время и необходимые параметры мойки без поиска нужного пункта в меню.
Само меню посудомойки проработано таким образом, чтобы пользователь тратил минимум времени на поиск нужной ему информации. С этой же целью производитель оснастил машину индикатором Beam on Floor. Вместо звуковых сигналов техника проецирует на пол красную или зеленую точки: красная — цикл еще выполняется, зеленая — процесс завершен, посуду можно доставать. Такая индикация — очень удобное и практичное решение.
Удобная загрузка посуды с механизмом ComfortLift
Посудомоечные машины ComfortLift от «Электролюкс» могут похвастаться новой технической разработкой. В машине реализована первая в мире корзина с инновационной системой подъема нижнего яруса до уровня пояса для комфортной загрузки и разгрузки машины. С ней вам не придется тратить время на разборку секций корзины и установку их вместе с посудой обратно в устройство. Кроме того, все делается в удобном для работы положении.
Итак, механизм ComfortLift позволяет:
- мягко приподнять нижнюю корзину на высоту талии;
- удобно зафиксировать ее во время загрузки;
- одним движением перестроить нагруженную посудой корзину в рабочее положение.
Дополнительный функционал и безопасность
Кроме перечисленных выше возможностей, у посудомоек линейки Intuit есть ряд дополнительных функций. Посудомоечная машина ComfortLift EEC967300L, например, может похвастаться таким функционалом:
- защита от протечек;
- система SENSORCONTROL, которая определяет объем загрузки и контролирует расход воды и моющих средств;
- датчик чистоты воды для настройки ее потребления;
- индикатор наличия соли и ополаскивателя.
Интеллектуальная посудомойка Electrolux Intuit позволяет забыть о грязной посуде и не контролировать весь процесс работы устройства. С такой техникой вы сможете почувствовать настоящую свободу от домашних забот.
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