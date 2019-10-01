Компания Nissan представила новое авто. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n127524-avtomobil-s-dopolnennoy-realnostu-prezentovala-kompaniya-nissan-foto-video.html

Ракурс

Компания Nissan (Ниссан) представила концептуальный кей-кар IMk с электрическим двигателем.

Loading...

Машину покажут на автосалоне в Токио. Новинку японцы оснастили голографическими дисплеями и технологией дополненной реальности. Она разработана по новой философии дизайна Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм). Концепция основана на простоте и естественности традиционного японского дизайна. Об этом 1 октября сообщает Motor1.

Разработчики заявляют, что по замыслу салон автомобиля должен был напоминать уютное авто или гостиную. Здесь используется ткань и дерево-планки в нижних секциях двери. Передняя панель удивит сенсорными кнопками управления и двумя голографическими дисплеями. В салоне также есть подсветка, которая синхронизируется с работой экранов и меняет свой цвет в зависимости от контента.

Напомним, в январе в американском Детройте показали Nissan IMs, который получил футуристический дизайн. Разработчики называли новинку «спортивным седаном повышенной комфортности».