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Компания Nissan представила новое авто. Фото: flickr.com

Автомобиль с дополненной реальностью презентовала компания Nissan (ФОТО, ВИДЕО)

1 окт 2019, 14:05
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Компания Nissan (Ниссан) представила концептуальный кей-кар IMk с электрическим двигателем.

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Машину покажут на автосалоне в Токио. Новинку японцы оснастили голографическими дисплеями и технологией дополненной реальности. Она разработана по новой философии дизайна Timeless Japanese Futurism (Вечный японский футуризм). Концепция основана на простоте и естественности традиционного японского дизайна. Об этом 1 октября сообщает Motor1.

Разработчики заявляют, что по замыслу салон автомобиля должен был напоминать уютное авто или гостиную. Здесь используется ткань и дерево-планки в нижних секциях двери. Передняя панель удивит сенсорными кнопками управления и двумя голографическими дисплеями. В салоне также есть подсветка, которая синхронизируется с работой экранов и меняет свой цвет в зависимости от контента.

Новейшее авто Nissan IMk. Фото: Motor1

Новейшее авто Nissan IMk. Фото: Motor1

Напомним, в январе в американском Детройте показали Nissan IMs, который получил футуристический дизайн. Разработчики называли новинку «спортивным седаном повышенной комфортности».


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