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Компанія Nissan представила нове авто. Фото: flickr.com

Автомобіль із доповненою реальністю презентувала компанія Nissan (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2019, 14:05
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Компанія Nissan (Ніссан) презентувала концептуальний кей-кар IMk з електричним двигуном.

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Машину покажуть на автосалоні в Токіо. Новинку японці оснастили голографічними дисплеями і технологією доповненої реальності. Вона розроблена за новою філософією дизайну Timeless Japanese Futurism (Вічний японський футуризм). Концепція заснована на простоті і природності традиційного японського дизайну. Про це 1 жовтня повідомляє Motor1.

Розробники заявляють, що за задумом салон автомобіля повинен був нагадувати затишне авто або вітальню. Тут використовується тканина і дерево-планки в нижніх секціях дверей. Передня панель здивує сенсорними кнопками управління та двома голографічними дисплеями. У салоні також є підствітка, яка синхронізується з роботою екранів та змінює свій колір в залежності від контенту.

Новітнє авто Nissan IMk. Фото: Motor1

Новітнє авто Nissan IMk. Фото: Motor1

Нагадаємо, у січні в американському Детройті показали Nissan IMs, який отримав футуристичний дизайн. Розробники називали новинку «спортивним седаном підвищеної комфортності».


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