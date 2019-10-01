Компанія Nissan представила нове авто. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127524-avtomobil-iz-dopovnenou-realnistu-prezentuvala-kompaniya-nissan-foto-video.html

Ракурс

Компанія Nissan (Ніссан) презентувала концептуальний кей-кар IMk з електричним двигуном.

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Машину покажуть на автосалоні в Токіо. Новинку японці оснастили голографічними дисплеями і технологією доповненої реальності. Вона розроблена за новою філософією дизайну Timeless Japanese Futurism (Вічний японський футуризм). Концепція заснована на простоті і природності традиційного японського дизайну. Про це 1 жовтня повідомляє Motor1.

Розробники заявляють, що за задумом салон автомобіля повинен був нагадувати затишне авто або вітальню. Тут використовується тканина і дерево-планки в нижніх секціях дверей. Передня панель здивує сенсорними кнопками управління та двома голографічними дисплеями. У салоні також є підствітка, яка синхронізується з роботою екранів та змінює свій колір в залежності від контенту.

Нагадаємо, у січні в американському Детройті показали Nissan IMs, який отримав футуристичний дизайн. Розробники називали новинку «спортивним седаном підвищеної комфортності».