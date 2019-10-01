Новини України

В окупованому Донецьку жінку засудили до 11 років в'язниці, її звинуватили в "шпигунстві на користь СБУ". Фото: Антикор

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Ракурс

В окупованому бойовиками Донецьку до 11 років в’язниці засудили мешканку Горлівки, яка нібито збирала інформацію про незаконні збройні формування і передавала її Службі безпеки України.

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Як пишуть сепаратистські ЗМІ, згідно з вироком жінка буде відбувати покарання у виправній колонії загального режиму.

Бойовики повідомляють, що навесні 2016 року обвинувачена нібито покинула окуповані території і дала згоду на співпрацю з українськими спецслужбами.

Мешканка Горлівки, за даними бойовиків, збирала відомості про учасників незаконних збройних формувань. Крім того, вона нібито робила фотографії місць дислокації проросійських найманців, після чого відправляла їх по інтернету в СБУ.

За даними сепаратистів, вирок уже вступив в силу. Де саме засуджена буде його відбувати, тут не повідомляють.

Нагадаємо, що у вересні Артемівський міськрайонний суд Донецької області засудив до 15 років в’язниці громадянина РФ, який воював проти сил АТО на боці бойовиків так званої Луганської народної республіки.