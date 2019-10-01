Новости Украины

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В оккупированном Донецке женщину приговорили к 11 годам тюрьмы, ее обвинили "в шпионаже в пользу СБУ". Фото: Антикор

В Донецке на 11 лет осудили женщину за «шпионаж для СБУ»

1 окт 2019, 14:00
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В оккупированном боевиками Донецке к 11 годам тюрьмы приговорили жительницу Горловки, которая якобы собирала информацию о незаконных вооруженных формированиях и передавала ее Службе безопасности Украины.

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Как пишут сепаратистские СМИ, согласно приговору женщина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Боевики сообщают, что весной 2016 года обвиняемая якобы покинула оккупированные территории и дала согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Жительница Горловки, по данным боевиков, собирала сведения об участниках незаконных вооруженных формирований. Кроме того, она якобы делала фотографии мест дислокации пророссийских наемников, после чего отправляла их по интернету в СБУ.

По данным сепаратистов, приговор уже вступил в силу. Где именно осужденная будет его отбывать, здесь не сообщают.

Напомним, что в сентябре Артемовский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы гражданина РФ, воевавшего против сил АТО на стороне боевиков так называемой Луганской народной республики.

Источник: Ракурс


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