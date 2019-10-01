Новини України

Разумков залишає пост глави партії "Слуга народу": подробиці рішення. Фото: Рубрика

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, прийняв рішення покинути посаду голови політичної сили «Слуга народу». За його словами, голова парламенту не може бути одночасно ще й головою партії.

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Під час спілкування з журналістами 1 жовтня він заявив, що таке рішення він прийняв давно. Він також зазначив, що в керівництві партії незабаром відбудуться зміни, повідомляє «РБК-Україна».

Я думаю, що буде змінюватися і статут партії, і можливо, я буду займати іншу посаду в партійній структурі, — сказав Разумков.

Таке рішення він прийняв через те, що у нього не вистачає часу для ефективного розгортання партійної структури.

А оскільки наступного року будуть місцеві вибори, це дуже великий виклик. Я думаю, що на посаду голови партії буде обрано людину, яка ефективно займатиметься саме цим питанням, — додав спікер парламенту.

Також Разумков додав, що ім’я нового голови політичної сили буде відомо в кінці жовтня або листопада. Нового лідера «Слуги народу» обиратимуть під час партійного з’їзду.

Нагадаємо, що депутати з фракції & laquo;Слуга народу & raquo;, яких спіймали на кнопкодавстві, заплатять штраф в 40 тис. грн.