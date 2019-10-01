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Ракурс
Наступна експедиція вирушить до Антарктиди навесні 2020 року, фото: Олена Зварич

Експедиція в Антарктиду: розпочався відбір полярників, які проведуть рік на станції «Академік Вернадський» (ІНФОГРАФІКА)

1 жов 2019, 14:42
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Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України оголосив про початок конкурсу з відбору полярників для вже 25-ї Української антарктичної експедиції.

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Її учасники впродовж періоду кінець березня — початок квітня 2020 року — квітень 2021 року проведуть рік на українській антарктичній станції «Академік Вернадський», розташованій на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Документи від охочих взяти участь в експедиції приймаються до 1 листопада. До складу експедиції увійдуть 6−7 науковців, троє осіб інженерно-технічного персоналу (дизеліст-електрик, системний механік та системний адміністратор зв’язку), а також лікар та кухар.

Гендерних обмежень для кандидатів немає, проте у зв’язку зі складними умовами роботи є вікові — від 25 до 45 років.

Серед інших вимог:

  • досвід роботи за фахом не менше п’яти років;
  • володіння англійською або іспанською мовами;
  • відсутність хронічних захворювань та протипоказань до роботи в екстремальних умовах Антарктики;
  • спроможність працювати в умовах депривації (відсутності можливості задовольняти деякі основні психічні потреби достатньою мірою впродовж тривалого часу);
  • неконфліктність;
  • комунікабельність;
  • відсутність шкідливих звичок.

Конкурс відбуватиметься в три етапи:

  1. прийом документів;
  2. співбесіда;
  3. затвердження кандидатур учасників експедиції та їхніх дублерів.

Нагадаємо, нещодавно станція «Академік Вернадський» стала доступною для віртуальних прогулянок користувачів інтернету.

Джерело: Ракурс


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