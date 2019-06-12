Станція «Академік Вернадський». Фото:

https://racurs.ua/ua/n123073-progulyanka-antarktydou-stanciieu-akademik-vernadskyy-zapustyly-3d-tur.html

Ракурс

Полярна станція «Академік Вернадський», яка розташована на мисі Марина острова Галіндез, стала доступною для віртуальних прогулянок користувачів інтернету.

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Розроблено віртуальну 3D-екскурсію українською полярною станцією в Антарктиці. Користувачі можуть оглянути декілька платформ, на яких працюють українські полярники. Про це інформує прес-служба Національного антарктичного наукового центру.

Віртуально можна оглянути антарктичні околиці, побачити будівлю Ворді Хауз — це дерев’яна хатинка, яка є зразком ранньої британської наукової бази та має велике історичне значення.

Екскурсія покаже користувачам станцію зсередини. Можна побачити їдальню полярників, кухню, робочі лабораторії біологів та метеорологів, відпочинкову зону. Такожможна поглянути бар «Фарадей», побувати в генераторній та горищі станції.

З вікон відкриваються крижані краєвиди Антарктиди, які теж можна детально обстежити завдяки віртуальному туру околицями станції, — запевнили актори 3D-туру.

Ознайомитися з 3D-туром можна тут.

Як відомо, станція «Академік Вернадський» — це метеорологічна та географічна обсерваторія. Тут проводяться дослідження для розуміння та прогнозування глобальних змін клімату. Науковці досліджують сфери біології, геології, геофізики, гідрометеорології, медицини, океанографії тощо. Українська станція в Антарктиді функціонує цілий рік.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко на благодійному вечорі у Лас-Вегасі продав екскурсію по Києву за 50 тис. дол.