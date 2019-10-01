Мінер мосту Метро Белько оскаржив арешт із заставою, фото — 112 Україна

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Ракурс

Захист Олексія Белька, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро у Києві, 30 вересня подав апеляцію на рішення Дніпровського суду про свій арешт.

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Адвокат колишнього військовослужбовця Масі Найєм 30 вересня оскаржив арешт із заставою 288 тис. грн. Як повідомляється в матеріалах Дніпровського райсуду, розгляд апеляції здійснить колегія із трьох суддів, але дата засідання наразі не вказується. «Українські Новини» повідомляють, що заставу за Белька також не сплачували.

Нагадаємо, що 18 вересня рух транспорту у Києві було паралізовано через блокування Бельком мосту Метро. 42-річний чоловік виїхав на автомобілі на центр мосту зі зброєю і погрожував його підірвати. Белько був озброєний пневматичним пістолетом, мисливською нарізної та гладкоствольною рушницями. Під час операції затримання, яка тривала понад п’ять годин, Белько збив поліцейський дрон, який коштував 168 тис. грн. Дрон упав у Дніпро.

Після того, як він здався поліції, Дніпровський райсуд заарештував Белька на 60 днів із правом внесення застави 288 тис. грн. Під час суду поручився за нього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Бельку не висували звинувачення в тероризмі, а тільки за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ст. 259 (неправдиве повідомлення про замінування) КК України.