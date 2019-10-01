Макрон закликав реалізувати «формулу Штайнмаєра» та анонсував новий «нормандський саміт»

Еммануель Макрон, фото: Arno Mikkor

https://racurs.ua/ua/n127533-makron-zaklykav-realizuvaty-formulu-shtaynmaiera-ta-anonsuvav-novyy-normandskyy-samit.html

Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що подальший прогрес у ситуації щодо України має базуватися на «компромісній формулі Штайнмаєра».

Loading...

Про це він сьогодні заявив у Стразбурзі, відповідаючи на питання делегатів ПАСЕ, повідомляє агентство «Укрінформ»

За його словами, нині для Франції в частині врегулювання наслідків російсько-українського конфлікту існують лише Мінські домовленості.

Також Макрон додав, що позиція Франції полягає в необхідності відновлення діалогу з Росією.

Крім того, він анонсував проведення наступного самміту глав держав та урядів у «нормандському форматі» в наступні декілька тижнів.

Сподіваюся, що ця зустріч дасть нам можливість у подальшому розбудовувати досягнуті влітку домовленості, — зазначив Макрон.

Також виступаючи з промовою в ПАРЄ Макрон наголосив на важливості повернення Росії до цієї міжнародної організації, повідомляє «Міжнародне французьке радіо».

Був ризик, що Росія може залишити Раду Європи, — зазначив Макрон.

За його словами, в такому разі громадяни РФ не змогли б подавати позови проти своєї держави до європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що запланована на 17 вересня зустріч глав держав «нормандського формату» не відбулася через Росію, яка з технічних причин не змогла взяти в ній участь.