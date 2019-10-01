"Формула Штайнмайера": Зеленський розповів про умови для проведення виборів на Донбасі, фото — ОП

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Місцеві вибори на Донбасі не відбудуться, доки там перебуватимуть будь-які війська, в тому числі російські. Президент України Володимир Зеленський на терміновому брифінгу у Києві 1 жовтня розповів про умови, за яких запрацює так звана «формула Штайнмайера».

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Президент підтвердив, що Київ сьогодні написав листа спеціальному представнику голові ОБСЄ у складі Тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України Мартіну Сайдіку, у якому погодив текст «формули Штайнмаєра».

Зеленський заявив, що дата зустрічі глав держав та урядів у «нормандському» форматі (Німеччина, Франція, Україна та РФ) стане відомою у найближчі дні.

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що подальший прогрес у ситуації щодо України має базуватися на «компромісній формулі Штайнмаєра». Він визнав основою для врегулювання наслідків російсько-українського конфлікту лише мінські угоди і додав, що позиція Франції полягає в необхідності відновлення діалогу з Росією. Крім того, Макрон анонсував проведення наступного саміту у «нормандському форматі» в наступні декілька тижнів.