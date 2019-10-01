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Ракурс
Зеленський терміново зібрав ЗМІ на брифінг — трансляція заходу, фото — ОП

Зеленський терміново зібрав ЗМІ на брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 жов 2019, 19:03
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Президент Володимир Зеленський 1 жовтня терміново зібрав ЗМІ на брифінг, тему якого в Офісі глави держави не зазначили.

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Російські ЗМІ сьогодні з посиланням на власні джерела повідомили, що українська делегація підписала «формулу Штайнмайєра» у Мінську. Представники України поки не коментували цю інформацію, натомість анонсували проведення брифінгу на Банковій.

Нагадаємо, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що подальший прогрес у ситуації щодо України має базуватися на «компромісній формулі Штайнмаєра». Він визнав основою для врегулювання наслідків російсько-українського конфлікту лише мінські угоди і додав, що позиція Франції полягає в необхідності відновлення діалогу з Росією. Крім того, Макрон анонсував проведення наступного саміту у «нормандському форматі» в наступні декілька тижнів.

Джерело: Ракурс


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