Зеленский срочно собрал СМИ на брифинг — трансляция мероприятия, фото — ОП

https://racurs.ua/n127542-zelenskiy-srochno-sobral-smi-na-brifing-translyaciya.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 1 октября срочно собрал СМИ на брифинг, тему которого в Офисе главы государства не указали.

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Российские СМИ сегодня со ссылкой на свои источники сообщили, что украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» в Минске. Представители Украины пока не комментировали эту информацию, но анонсировали проведение брифинга на Банковой.

Напомним, что сегодня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дальнейший прогресс в ситуации с Украиной должен базироваться на «компромиссной формуле Штайнмайера». Он признал основой для урегулирования последствий российско-украинского конфликта только минские соглашения и добавил, что позиция Франции заключается в необходимости восстановления диалога с Россией. Кроме того, Макрон анонсировал проведение следующего саммита в «нормандском формате» в следующие несколько недель.