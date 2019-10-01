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"Формулу Штайнмайєра" затвердили нарізно, нове розведення військ розпочнеться 7 жовтня — результати ТКГ у Мінську, фото — ФАН

«Формулу Штайнмайєра» затвердили нарізно, нове розведення військ розпочнеться 7 жовтня — результати ТКГ у Мінську

1 жов 2019, 20:43
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Учасники тристоронньої контактної групу по Україні (ТКГ) в Мінську погодили так звану «формулу Штайнмайера» окремими листами, а не єдиним документом. Крім того, сьогодні домовилися про початок нового розведення військ — воно відбудеться 7 жовтня в районі Золотого і Петровського.

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Про результати сьогоднішнього засідання в Мінську розповів спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, який координує переговори.

Члени групи і представники окремих районів Донецької та Луганської областей у листах на мою адресу підтвердили текст «формули Штайнмайєра, — заявив Сайдік, відповідаючи на запитання «Інтерфакс-Україна».

Сайдік зазначив, що підписи авторів стоять під окремими листами, а не під єдинимтекстом.

Щодо розведення сил, то визначено дату — 7 жовтня. Тоді розпочнеться відведення сил і засобів військових на ділянках Золоте і Петрівське. Сайдік повідомив, що обидва кроки, які сьогодні узгодили в Мінську, були зроблені на вимогу «нормандської четвірки», яка готує свій саміт у жовтні.

Нагадаємо, що про приєднання Києва до «формули Штайнмайєра» сьогодні повідомив і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, також, що місцеві вибори на Донбасі відбудуться тільки відповідно до Конституції України, а закон набуде чинності тільки у випадку схвального звіту ОБСЄ щодо демократичності їх проведення.

Зеленський також заявив, що питання виведення російських військ з Донбасу обговорюватимуть на «нормандському саміті». Дата зустрічі глав держав та урядів у «нормандському» форматі (Німеччина, Франція, Україна та РФ) стане відомою у найближчі дні.


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