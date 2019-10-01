Мир на Донбасі: у новий закон про особливий статус регіону імплементують «формулу Штайнмайера», фото — ОП

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У новий закон про особливий статус Донбасу буде імплементовано так звану «формулу Штайнмайера». У цьому законі не буде капітуляції і перейдених «червоних ліній». Так президент України Володимир Зеленський 1 жовтня прокоментував ситуацію із переговорами щодо урегулювання на Донбасі.

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Буде підготовлений новий закон, який розроблятиме парламент у тісній співпраці та публічному обговорення з суспільством. І в цьому новому законі не буде перейдено ніяких «червоних ліній». Саме тому немає і не буде ніколи ніякої капітуляції, — заявив Зеленський на брифінгу.

Він додав, що місцеві вибори відбудуться в окупованих нині регіонах тільки відповідно до Конституції України, а сам закон набуде чинності тільки у випадку схвального звіту ОБСЄ щодо демократичності їх проведення. Нині діючий закон про особливий статус Донбасу діє до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що сьогодні президент також заявив, що питання виведення російських військ з Донбасу обговорюватимуть на «нормандському саміті», а місцеві вибори там не відбудуться «під дулами автоматів». Крім того, президент підтвердив, що Київ сьогодні написав листа спеціальному представнику голові ОБСЄ у складі тристоронньої контактної групи з реалізації мирного плану на сході України Мартіну Сайдіку, у якому погодив текст «формули Штайнмаєра».

Формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує «особливий статус» (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Це відбувається після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів.

Формула ніяк не пов’язує це з вирішенням безпекових питань — виведенням чи роззброєнням незаконних збройних формувань (російських гібридних сил) і відновлення контролю за кордоном.