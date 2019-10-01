Мир на Донбассе: в новый закон об особом статусе региона имплементируют «формулу Штайнмайера», фото — ОП

https://racurs.ua/n127544-v-novyy-zakon-ob-osobom-statuse-donbassa-implementiruut-formulu-shtaynmayera-prezident.html

Ракурс

В новый закон об особом статусе Донбасса будет имплементирована так называемая «формула Штайнмайера». В этом законе не будет капитуляции и перейденных «красных линий». Так президент Украины Владимир Зеленский 1 октября прокомментировал ситуацию с переговорами по урегулированию на Донбассе.

Loading...

Будет подготовлен новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будут перейдены «красные линии». Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции, — заявил Зеленский на брифинге.

Он добавил, что местные выборы состоятся в оккупированных ныне регионах только в соответствии с Конституцией Украины, а сам закон вступит в силу только в случае одобрительного отчета ОБСЕ относительно демократичности их проведения. Ныне действующий закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Напомним, что сегодня президент также заявил, что вопрос вывода российских войск из Донбасса будут обсуждать на «нормандском саммите», а местные выборы там не состоятся «под дулами автоматов». Кроме того, президент подтвердил, что Киев сегодня написал письмо специальному представителю председателя ОБСЕ в составе трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартину Сайдику, в котором согласовал текст «формулы Штайнмайера».

Формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениями, Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. Это происходит после того, как ОБСЕ утвердит законность и демократичность таких выборов.

Формула никак не связывает это с решением вопросов безопасности — выводом или разоружением незаконных вооруженных формирований (российских гибридных сил) и восстановлением контроля за рубежом.