Новини України

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Ватажки бойовиків ЛНР і ДНР відреагували на узгодження "формули Штайнмайєра". Фото: РИА Новости

Не диктуйте Донбасу свої умови: ватажки бойовиків ЛНР і ДНР висловилися щодо «формули Штайнмайєра»

2 жов 2019, 11:48
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Денис Пушилін і Леонід Пасічник, ватажки терористичних організацій ДНР і ЛНР, відреагували на узгодження «формули Штайнмайєра». Вони заявили, що їх головна мета на переговорах в Мінську — «прийти до повного самоврядування і самовизначення».

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У своєму зверненні, яке поширило одне з інформагентств сепаратистів, ватажки ДНР і ЛНР закликали президента України Володимира Зеленського «не диктувати Донбасу свої умови».

Бойовики зазначили, що український президент «не буде вирішувати, коли на Донбасі пройдуть вибори». Також Пасічник і Пушилін додали, що не збираються допускати того, щоб Україна повернула контроль на кордоном.

Ватажки терористичних організацій заявили, що «народ Донбасу сам буде вирішувати, якою мовою говорити, якою буде економіка регіону і яким чином буде формуватися судова система».

Ми самі будемо вирішувати, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета, — йдеться в заяві бойовиків.

Нагадаємо, що під час вчорашнього брифінгу Зеленський заявив, що українська влада повинна отримати контроль над кордоном, щоб провести вибори на окупованому Донбасі.

Джерело: Ракурс


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