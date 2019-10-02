Новини України

Ватажки бойовиків ЛНР і ДНР відреагували на узгодження "формули Штайнмайєра". Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n127564-vatajky-boyovykiv-lnr-i-dnr-vidreaguvaly-na-uzgodjennya-formuly-shtaynmayera.html

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Денис Пушилін і Леонід Пасічник, ватажки терористичних організацій ДНР і ЛНР, відреагували на узгодження «формули Штайнмайєра». Вони заявили, що їх головна мета на переговорах в Мінську — «прийти до повного самоврядування і самовизначення».

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У своєму зверненні, яке поширило одне з інформагентств сепаратистів, ватажки ДНР і ЛНР закликали президента України Володимира Зеленського «не диктувати Донбасу свої умови».

Бойовики зазначили, що український президент «не буде вирішувати, коли на Донбасі пройдуть вибори». Також Пасічник і Пушилін додали, що не збираються допускати того, щоб Україна повернула контроль на кордоном.

Ватажки терористичних організацій заявили, що «народ Донбасу сам буде вирішувати, якою мовою говорити, якою буде економіка регіону і яким чином буде формуватися судова система».

Ми самі будемо вирішувати, як буде захищати наших громадян наша народна міліція і як ми будемо інтегруватися з Росією. Це наша справа, наша мета, — йдеться в заяві бойовиків.

Нагадаємо, що під час вчорашнього брифінгу Зеленський заявив, що українська влада повинна отримати контроль над кордоном, щоб провести вибори на окупованому Донбасі.