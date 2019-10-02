Иск Богдана к журналистам: суд отказался истребовать информацию о полетах главы Офиса президента в Россию, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n127566-isk-bogdana-k-jurnalistam-sud-otkazalsya-istrebovat-informaciu-o-poletah-glavy-ofisa-prezidenta.html

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Шевченковский районный суд Киева отказался предоставить информацию о полетах в Россию руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана.

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Фемида отклонила ходатайство адвокатов программы «Схемы», которые просили суд истребовать у органов власти доказательства перелетов Богдана. Как сообщили «Радіо Свобода» юристы журналистов-расследователей, речь идет об иске Богдана к «Схемам» относительно обнародованной информации о перелетах руководителя Офиса президента в Россию и в направлении Беларуси.

Информацию журналисты получили от своих источников на условиях конфиденциальности и раскрыть их не могут. Официальное же подтверждение перелетов могут предоставить только с разрешения суда. Однако во время подготовительного заседания 1 октября судья Ирина Фролова отказала адвокатам, которые просили послать запросы в официальные органы Украины и РФ.

Суд становится на сторону Богдана, поскольку в деле созданы препятствия по сбору надлежащих доказательств, — прокомментировал решение адвокат «Схем» Анатолий Попов.

В августе Богдан подал иск против «Схем» о защите чести и достоинства. Он требует опровергнуть опубликованную информацию о его перелетах, оспаривая количество осуществленных перелетов. Богдан утверждает, что летал в Россию значительно реже, чем утверждали журналисты.

В сентябре «Схемы» также сообщили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19−20 ноября 2013 года. После этого правительство резко изменило геополитический курс и остановило подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

Богдан избегает контактов с журналистами и отказывается отвечать на вопросы об иске. «Схемам» также не ответили на письменный запрос в Офис президента об интервью.