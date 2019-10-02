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Ракурс
В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Фото: Flickr.com

В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой (КАРТА)

2 окт 2019, 12:25
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Сбой в работе Twitter произошел в ночь на среду, 2 октября. Проблемы с доступом к популярной социальной сети возникли у пользователей с разных уголков планеты.

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По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, глобальная проблема возникла у жителей Японии. Страна оказалась полностью «отрезана» от социальной сети.

Также сервис временно был недоступен для части западного побережья США. Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран.

Судя по данным Downdetector, в Украине проблем с доступом к социальной сети практически не было.

В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Скриншот: Downdetector

Отмечается, что проблемы в работе социальной сети начались около 4 часов утра по киевскому времени.

В большинстве случаев юзеры сообщали о проблемах с работой сайта. Четверть обратившихся в техподдержку жаловались на работу мобильных приложений для устройств Apple. У некоторых пользователей также возникали трудности со входом в аккаунт.​

Напомним, что в конце августа популярная социальная сеть Facebook перестала работать в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции и Великобритании из-за сбоя.

Источник: Ракурс


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