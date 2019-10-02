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В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой. Фото: Flickr.com
В работе соцсети Twitter произошел масштабный сбой (КАРТА)https://racurs.ua/n127567-v-rabote-socseti-twitter-proizoshel-masshtabnyy-sboy-karta.htmlРакурс
Сбой в работе Twitter произошел в ночь на среду, 2 октября. Проблемы с доступом к популярной социальной сети возникли у пользователей с разных уголков планеты.
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По данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, глобальная проблема возникла у жителей Японии. Страна оказалась полностью «отрезана» от социальной сети.
Также сервис временно был недоступен для части западного побережья США. Великобритании, Германии, Франции и других европейских стран.
Судя по данным Downdetector, в Украине проблем с доступом к социальной сети практически не было.
Отмечается, что проблемы в работе социальной сети начались около 4 часов утра по киевскому времени.
В большинстве случаев юзеры сообщали о проблемах с работой сайта. Четверть обратившихся в техподдержку жаловались на работу мобильных приложений для устройств Apple. У некоторых пользователей также возникали трудности со входом в аккаунт.
Напомним, что в конце августа популярная социальная сеть Facebook перестала работать в Соединенных Штатах Америки, Российской Федерации, Испании, Нидерландов, Эстонии, Швеции и Великобритании из-за сбоя.
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